Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя и рассказала о празднике

В этот раз Келли позировала в леопардовом бикини на пляже. Рядом можно увидеть подтянутого мужчину без одежды, который обнимал красотку. Пара улыбалась, хвастаясь закатом на фоне. На других кадрах Гейл показала еще несколько совместных воспоминаний. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днем рождения, малышка. Я люблю жить с тобой. 41 выглядит круто", - написала Келли под фото.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "С днем рождения", "Этот последний, хотя Джоэл!", "Так мило вы двое", "Самая красивая", "Так приятно видеть здоровых счастливых людей. Ура!", "С Днем Рождения и хорошего дня", "Выглядит здорово", "Самая милая", "Какая красивая пара!", "Замечательная пара. С днём рождения одного из самых удачливых парней на земле".

Сообщалось, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась перед зеркалом идеальными рельефами.

Келли позировала в черном облегающем топе, который подчеркнул ее грудь. Разрезы по бокам оголили ребра, а сама длина наряда - дала полюбоваться красивым плоским и рельефным животиком.

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