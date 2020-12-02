Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя в последних лучах солнца

На фото Келли позировала совсем без одежды и белья. Волосы у красотки были распущенными, а стояла Гейл в пустыне. Девушка одной рукой сжала грудь, а второй прикрыла зону бикини, чтобы не засветить самое пикантное. Кадр получился очень пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Закат в пустыне", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты мой допинг", "Этот удивленный взгляд", "Вы буквально искусство", "привет, любовь очень красивая", "Лилит после того, как она добровольно покинула Эдем, потому что отказалась подчиняться", "совершенно потрясающе красиво", "Безупречное тело - Богиня !!!", "Возможно, это лучшая фотография года", "Я люблю эту фотографию! Отлично сработано!", "Не хочу показаться грубым, но у кого-нибудь есть эта фотография без нее? Этот пейзаж довольно эпичен".

Сообщалось, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свой шикарный вид сзади.

Звезда надела белоснежное бикини на тонких завязках. Келли позировала в крохотном лифчике, который едва ли смог прикрыть самые интимные места.

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