Примадонна Алла Пугачова здивувала шанувальників різкою зміною іміджу
Знімок, на якому видно зміни в зовнішності, був опублікував в Instagram-акаунті, присвяченому російським зіркам.
На фото модна Алла Пугачова стоїть разом зі своїм сином Гаррі, але всю увагу користувачі сконцентрували на зовнішньому вигляді Примадонни.
Так, примадонна приголомшила фанатів "перевтіленням" в музиканта Володимира Кузьміна, з яким у неї був роман.
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Заради фотографії з Гаррі Алла Пугачова одягла шкіряні штани, картату кофтинку, а образ доповнила за допомогою незвичайного капелюшка.
Користувачі залишили під публікацією безліч коментарів, в яких відзначили схожість Алли Пугачови і Володимира Кузьміна.
"З Музею воскових фігур тітка, Пипець", "Відмінний прикид", "як вона на Кузьміна схожа"," Кузьмін в жіночому одязі"," ну припустимо, що не дуже вже й молода", " чим схожа, на Кузьміна а? Шкіряними штанами? Все це для своїх діток,щоб вони її запам'ятали молодою і не соромилися її.Молодець, Алла!!", "Красотулька мені б так виглядає в її роки. Це вона така не через пластики а тому то її люблять діти і чоловік молодий а якщо людина комусь потрібен він гарнішає душею і зовні. Здоров'я Алла Борисівна", "Баба Алла і внучок", " не судіть, судимі не будете! У 72 роки так добре, модно і стильно виглядати, не кожному під силу. Не заздріть краще!!! Алла Борисівна супер примадонна", "що за мужик?Величезна чоловіча голова.Кузьмін Старий", "ні, Кузьмін гірше виглядає", - написали вони під знімком.
Варто нагадати, що в 80-х Кузьміна і Пугачову пов'язували романтичні стосунки. Говорили навіть, що музикант розлучився з дружиною заради Примадонни, проте пізніше їхні шляхи розійшлися, а Кузьмін поїхав до США.
Пізніше музикант зізнавався, що Пугачова хотіла зробити з нього короля поп-сцени, а його така роль не влаштовувала.
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