Примадонна Алла Пугачева удивила поклонников резкой сменой имиджа

Снимок, на котором видны изменения во внешности, был опубликовал в Instagram-аккаунте, посвященном российским звездам.

На фото модная Алла Пугачева стоит вместе со своим сыном Гарри, но все внимание пользователи сконцентрировали на внешнем виде примадонны.

Так, примадонна огорошила фанатов "перевоплощением" в музыканта Владимира Кузьмина, с которым у нее был роман.

Ради фотографии с Гарри Алла Пугачева надела кожаные штаны, клетчатую кофточку, а образ дополнила с помощью необычной шляпки.

Пользователи оставили под публикацией множество комментариев, в которых отметили схожесть Аллы Пугачевы и Владимира Кузьмина.

"Из музея восковых фигур тётя, пипец", "Отличный прикид", "Как она на кузьмина похожа", "Кузьмин в женской одежде", "Ну допустим, что не очень уж и молодая", "Чем похожа,на Кузьмина а? Кожаными штанами? Все это для своих деток,чтоб они ее запомнили молодой и не стеснялись ее.Молодец,Алла!!", "Красотулька мне бы так выглядит в её годы. Это она такая не из за пластики а потому то её любят дети и муж молодой а если человек кому то нужен он хорошеет душой и внешне. Здоровье Алла Борисовна", "Баба Алла и внучек", "Не судите☝️, судимы не будете! В 72 года так хорошо , модно и стильно выглядеть, не каждому под силам. Не завидуйте лучше!!! Алла Борисовна супер примадонна", "Что за мужик ?Огромная мужская голова.Кузьмин старый", "Нет, Кузьмин хуже выглядит", - написали они под снимком.

Стоит напомнить, что в 80-х Кузьмина и Пугачеву связывали романтические отношения. Говорили даже, что музыкант развелся с женой ради Примадонны, однако позже их пути разошлись, а Кузьмин уехал в США.

Позже музыкант признавался, что Пугачева хотела сделать из него короля поп-сцены, а его такая роль не устраивала.

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