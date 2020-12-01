Шоумен Євген Кошовий зізнався, як змінилося його життя після участі в "Кварталі"

Про це гуморист розповів в інтерв'ю виданню MarieClaire.

На питання співрозмовника про те, чи був в його житті поворотний момент, після якого події можна ділити на "до і "після", Євген Кошовий зізнався, що все змінилося після зйомок в "Кварталі".

Шоумен зізнався, що на початку професійної кар'єри у нього були фінансові проблеми і бувало, що з грошима йому допомагали батьки.

"Звичайно (був переломний момент - ред.). По-перше, моє життя до "Кварталу 95". Це і студентські роки, і КВК, і гуртожиток. Майже повна відсутність коштів, як у більшості студентів того часу. І хоча батьки завжди допомагали і були готові віддати останнє, грошей все одно не вистачало, і все, що потрапляло в руки, витрачалося блискавично. Період "після" - Це моє життя вже після того, як мене покликали в «Квартал». І, до речі, її теж можна розділити ще на дві частини: до весілля і після", - відверто розповів зірка "Квартал 95".

Кошовий також розповів про трагедію, яка внесла корективи в його життя. Так, шоумен заговорив про смерть батька і зізнався, що остання зустріч з ним була настільки короткою, що вони навіть не встигли нормально поспілкуватися.

"Також один з переломних моментів в моєму житті — це смерть батька: тільки тоді ти починаєш розуміти цінність життя, тому починаєш більше часу приділяти рідним... на Жаль, але наша остання зустріч з ним була така коротка, що ми навіть не встигли поговорити толком... Тільки коли втрачаєш близьких – починаєш цінувати кожен момент... А адже нічого ж не варто — просто зателефонувати, просто запитати, як справи...", - резюмував зірка "Квартал 95" у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що Євген Кошовий видав свій важкий діагноз.

Так, зірка "Квартал 95" прозоро натякнув, що заразився китайським вірусом і опублікував у своєму Instagram фото з короною.

"Фсе. Початок", - загадково підписав Євген Кошовий новий знімок з короною.

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