Останній місяць 2020 року не можна буде назвати сприятливим через кілька магнітних бур

Про це інформує прес-служба лабораторії ФІАН.

Так, фахівці склали докладний графік активності Сонця, через що страждатимуть метеозалежні українці.

Перший метеошторм можна очікувати вже завтра, 2 грудня.

Потім, як стверджують астрономи, очікується тривалий період спокою, який 18 грудня зміниться новим сплеском геомагнітних збурень.

На наступний день, 19 грудня, прогнозується ще одна магнітна буря G1. Незважаючи на її відносну малу потужність, вплив на роботу систем зв'язку, поведінку тварин і самопочуття метеозалежної людини не виключається.

Календар активності на сонці вчені склали до 28 грудня включно, тому не можна стверджувати, чи болітимуть голови в українців у новорічну ніч. Можливо, в 2020 році вже не буде магнітних бур, але потрібно чекати повноцінного прогнозу від вчених.

У дні, коли відбувається активність на сонці, метеозалежним людям краще утриматися від куріння і вживання алкоголю.

У такі дні медики рекомендують добре висипатися, як можна більше проводити часу на свіжому повітрі і знизити навантаження на організм.

Під час магнітних бур зі стресом можна боротися за допомогою настоянок валеріани, пустирника і півонії, їсти більше овочів з фруктами, а для захисту організму можна заварювати чаї з малиною, суницею, м'ятою, шипшиною, мелісою, звіробоєм, оскільки вони допомагають при запамороченні.

Заняття спортом в такі дні краще замінити на йогу, а людям, які відчувають на собі спалахи, краще не сідати за кермо автомобіля.

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