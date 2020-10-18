Украинцам следует готовиться к мощным магнитным бурям
Об этом информирует пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
По информации ученых, украинцы ощутят на себе сильные удары из космоса в период с 21 по 29 октября 2020 года.
В Лаборатории предупреждают, что магнитосфера Земли будет возбужденной уже 20 октября, а на следующей день начнется магнитный шторм.
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Ученые также уверяют, что самый мощный удар из космоса украинцы ощутят на себе уже 25 октября, в день проведения местных выборов, после чего еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.
В пресс-службе Лаборатории также подчеркнули, что в ближайшее время магнитные бури станут более частым явлением, поскольку Солнце вступило в новый 11-летний цикл, из-за чего активность звезды стала расти.
Магнитные бури больше всех на себе ощутят метеозависимые украинцы, у которых могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, скачки давления, упадок сил, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, бессонница, боль в суставах, депрессия и т.п.
В самые "опасные" дни медики рекомендуют воздержаться от кофе, алкогольных напитков и сигарет, а также исключить стрессовые ситуации. Как можно чаще проводить время на свежем воздухе и стараться каждое утро проводить зарядку.
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