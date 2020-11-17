Украинцам следует готовиться к серьезному удару из Космоса

Об этом информирует Лаборатория ФИАН.

По прогнозам экспертов, в ноябре ожидаются несколько сильных магнитных бурь.

Небольшие магнитные бури уже прошли 1, 7 и 16 ноября, но впереди украинцев ждет еще одно "испытание". Бури также ожидаются 23, 24 и 25 ноября.

Более того, с 17 по 23 ноября ученые ожидают сильный всплеск, который ФИАН определило как бури уровня G1 (слабые бури), а космическое агентство NASA в эти дни выставили планетарный индекс на отметке 15.

Несмотря на то, что эти бури считаются слабыми, их на себе, в первую очередь, все равно ощутят метеозависимые украинцы.

Такие всплески влияют на сосуды и психику человека, а поскольку они продляться целых пять дней, это может быть довольно утомительно и неприятно.

Ученые напоминают, что чем дольше длится подобный период, тем больше люди тратят энергии и выматываются, становятся более раздражительными и нетерпеливыми. Подобные магнитные бури зачастую сопровождаются болями в голове.

Чтобы спастись от магнитных бурь, украинцам рекомендуют как можно больше пить воды/чая, а также не перегружать свой организм лишними жирами.

В такие дни лучше отказаться от курения, алкогольных напитков и кофе, хорошо высыпаться, а с утра принимать контрастный душ.

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