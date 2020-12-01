Последний месяц 2020 года нельзя будет назвать благоприятным из-за нескольких магнитных бурь

Об этом информирует пресс-служба Лаборатории ФИАН.

Так, специалисты составили подробный график активности Солнца, из-за чего будут страдать метеозависимые украинцы.

Первый метеошторм можно ожидать уже завтра, 2 декабря.

Затем, как утверждают астрономы, ожидается длительный период спокойствия, который 18 декабря сменится новым всплеском геомагнитных возмущений.

На следующий день, 19 декабря, прогнозируется еще одна магнитная буря G1. Несмотря на ее относительную малую мощность, влияние на работу систем связи, поведение животных и самочувствие метеозависимого человека не исключается.

Календарь активности на Солнце ученые составили до 28 декабря включительно, поэтому нельзя утверждать, будут ли болеть головы у украинцев в новогоднюю ночь. Возможно, в 2020 году уже не будет магнитных бурь, но нужно дожидаться полноценного прогноза от ученых.

В дни, когда происходит активность на Солнце, метеозависимым людям лучше воздержаться от курения и употребления алкоголя.

В такие дни медики рекомендуют хорошо высыпаться, как можно больше проводить времени на свежем воздухе и снизить нагрузку на организм.

Во время магнитных бурь со стрессом можно бороться с помощью настоек валерианы, пустырника и пиона, есть больше овощей с фруктами, а для защиты организма можно заваривать чаи с малиной, земляникой, мятой, шиповником, мелиссой, зверобоем, поскольку они помогают при головокружении.

Занятие спортом в такие дни лучше заменить на йогу, а людям, которые ощущают на себе вспышки, лучше не садиться за руль автомобиля.

Напомним, Затяжная магнитная буря будет мучить украинцев целую неделю

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