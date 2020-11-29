Специалисты рассказали, как метеоштормы ударят по украинцам
Об этом информирует пресс-служба Лаборатории ФИАН.
Декабрь запомнится украинцам сразу несколькими магнитными бурями, а головы будут болеть даже в новогоднюю ночь.
Первая магнитная буря в последнем месяце 2020 года ожидается 3 и 4 декабря. Эксперты предупреждают, что в эти дни возможно ухудшение самочувствия, головные боли, потеря концентрации, сонливость и раздражительность.
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Другая небольшая буря ожидается также 10 декабря. А вот сильный метеошторм украинцы ощутят на себе 19 числа. В Лаборатории предупреждают, что эта буря будет очень сильной и может привести к серьезным последствиям, а ее прямое воздействие почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.
А еще одна магнитная буря ударит по Земле в период с 30 по 31 декабря. Поэтому геомагнитный всплеск украинцы могут ощутить на себе даже в новогоднюю ночь.
В такие дни ученые с медиками рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.
Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом. А улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.
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