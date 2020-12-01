Українцям розкрили нововведення у сфері обслуговування у відділеннях банків

Про це інформує прес-служба Нацбанку.

Відсьогодні, з 1 грудня, банки прийматимуть електронні паспорти в додатку "Дія" для проведення банківських операцій.

Більш того, банки не зможуть відмовити в обслуговуванні клієнтам з цифровими ID-картами або закордонними паспортами.

У прес-службі регулятора зазначили, що НБУ спростив процедуру прийняття банками на дослідження банкнот і монет, щодо яких є сумніви в їх достовірності та платіжності. На інкасаторські компанії будуть поширені спецвимоги: про необхідність вилучення і передачі сумнівних банкнот для проведення досліджень в держрегуляторі, а також вилучення і передачі банкнот, пофарбованих спеціальним розчином через незаконне втручання в пристрої для зберігання цінностей.

У НБУ підкреслили, що ці нововведення спростять проведення касових операцій банків при обслуговуванні клієнтів.

Раніше ми розповідали, що за лише один квартал в Україні закрили 250 банківських відділень.

Найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" - 166, скоротивши їх загальну кількість до 1,931 тис.

За той же період націоналізований "Приватбанк" закрив 83 відділення, скоротивши їх загальну кількість до 1,75 тис.

Нагадавши, Нацбанк оголосив нові правила обслуговування

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