Украинцам раскрыли нововведения в сфере обслуживания в отделениях банков

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

С сегодняшнего дня, с 1 декабря, банки будут принимать электронные паспорта в приложении "Дія" для проведения банковских операций.

Более того, банки не смогут отказать в обслуживании клиентам с цифровыми ID-картами или загранпаспортами.

В пресс-службе регулятора отметили, что НБУ упростил процедуру принятия банками на исследование банкнот и монет, относительно которых есть сомнения в их подлинности и платежности. На инкассаторские компании будут распространены спецтребования: о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в госрегуляторе, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором из-за незаконного вмешательства в устройства для хранения ценностей.

В НБУ подчеркнули, что эти нововведения упростят проведение кассовых операций банков при обслуживании клиентов.

Ранее мы рассказывали, что за лишь один квартал в Украине закрыли 250 банковских отделений.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1,931 тыс.

За тот же период национализированный "Приватбанк" закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

Напомним, Нацбанк объявил новые правила обслуживания

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