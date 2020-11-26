Нацбанк изменил правила обслуживания украинцев в банковских кассах

Как сообщает Politeka.net, отныне можно использовать приложение "Дія" для подтверждения личности при операциях в банках. Такие нововведения предусмотрены постановлением правления НБУ №148 от 23 ноября, на официальном сайте пресс-служба регулятора рассказала об изменениях, которые вступят в силу с 1 декабря 2020 года.

При помощи мобильного приложения сотрудники будут идентифицировать клиентов или их представителей, а также верифицировать в порядке, который определяет нормативно-правовой акт НБУ об осуществлении финансового мониторинга со стороны банков. "Банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия", - указано на сайте.

Согласно сообщению, регулятор также упростил процедуру, по которой банки принимают банкноты и монеты (украинские или иностранные), подлинность которых вызывает сомнения. По новым правилам клиент должен указать хотя бы номер телефона или электронный почтовый адрес, но ему не обязательно выдавать паспортные данные.

Изменения затронут также инкассаторские компании, им придется соблюдать некоторые условия, которые ранее относились только к банкам. Так инкассаторы обязаны изымать сомнительные деньги и передавать их в Национальный банк для дальнейшей экспертизы, а банкнот, которые окрасились спецраствором после взлома устройства для хранения ценностей, необходимо сдавать правоохранителям.

"Такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных национальной валюты, находящейся в обращении", - отметила пресс-служба.

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