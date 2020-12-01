Такою співачку ще не бачили

Українська зірка Оля Полякова показала, як проходить зйомка новорічних роликів

Відповідне відео популярна співачка опублікувала у своєму Instagram Stories.

На кадрах видно, як Оля Полякова в образі "королеви ночі" осідлала дерев'яного коня.

Оля Полякова поділилася роликом зі знімального майданчика, на якому, ймовірно, знімали ролики до Нового Року та Різдва, оскільки на задньому плані в кадрі можна побачити різні новорічні атрибути. А саме відео супроводжується піснею Jingle Bells, під яку співачка грайливо корчить гримаси.

Для зйомок Оля Полякова підібрала розкішний капелюх, яскравий макіяж і свою блискучу корону.

Коментарів під роликом, на жаль не було, оскільки в сервісі Instagram Stories вони автоматично відключені.

Раніше ми розповідали, що Оля Полякова ошелешила фанатів короткою стрижкою. Так, на фото вона постала з коротким волоссям, зачесаним вгору і закріпленими у вигляді трохи неохайного «гребінця».

Доповнюють образ співачки масивні сережки, макіяж зі стрілками і темна помада на губах.

Шанувальники Полякової сильно здивовані її новим образом і бурхливо обговорюють його в коментарях. Хтось розкритикував співачку за кардинальні зміни і попросив повернути "стару Олю Полякову".

Нагадавши, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським образом

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