Українська зірка Оля Полякова показала, як проходить зйомка новорічних роликів
Відповідне відео популярна співачка опублікувала у своєму Instagram Stories.
На кадрах видно, як Оля Полякова в образі "королеви ночі" осідлала дерев'яного коня.
Оля Полякова поділилася роликом зі знімального майданчика, на якому, ймовірно, знімали ролики до Нового Року та Різдва, оскільки на задньому плані в кадрі можна побачити різні новорічні атрибути. А саме відео супроводжується піснею Jingle Bells, під яку співачка грайливо корчить гримаси.
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Для зйомок Оля Полякова підібрала розкішний капелюх, яскравий макіяж і свою блискучу корону.
Коментарів під роликом, на жаль не було, оскільки в сервісі Instagram Stories вони автоматично відключені.
Раніше ми розповідали, що Оля Полякова ошелешила фанатів короткою стрижкою. Так, на фото вона постала з коротким волоссям, зачесаним вгору і закріпленими у вигляді трохи неохайного «гребінця».
Доповнюють образ співачки масивні сережки, макіяж зі стрілками і темна помада на губах.
Шанувальники Полякової сильно здивовані її новим образом і бурхливо обговорюють його в коментарях. Хтось розкритикував співачку за кардинальні зміни і попросив повернути "стару Олю Полякову".
Нагадавши, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.
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