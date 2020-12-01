Такой певицу еще не видели

Украинская звезда Оля Полякова показала, как проходит съемка новогодних роликов

Соответствующее видео популярная певица опубликовала в своем Instagram Stories.

На кадрах видно, как Оля Полякова в образе "королевы ночи" оседлала деревянную лошадь.

Оля Полякова поделилась роликом со съемочной площадки, на которой, вероятно, снимали ролики к Новому году и Рождеству, поскольку на заднем плане в кадре можно увидеть различные новогодние атрибуты. А само видео сопровождается песней Jingle Bells, под которую певица игриво корчит гримасы.

Для съемок Оля Полякова подобрала роскошную шляпу, вызывающий макияж и свою блестящую корону.

Комментариев под роликом, к сожалнию не было, поскольку в сервисе Instagram Stories они автоматически отключены.

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова ошарашила фанатов короткой стрижкой. Так, на фото она предстала с короткими волосами, зачесанными вверх и закрепленными в виде немного неряшливого «гребешка».

Дополняют образ певицы массивные сережки, макияж со стрелками и темная помада на губах.

Поклонники Поляковой сильно удивлены ее новому образу и бурно обсуждают его в комментариях. Кто-то раскритиковал певицу за кардинальные изменения и попросил вернуть "старую Олю Полякову".

Напомним, Оля Полякова огорошила переменами во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

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