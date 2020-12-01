Долар "викрутить руки" гривні, НБУ різко змінив курс валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 1 грудня зробить боляче гривні, Національний банк дасть «зелене світло» долару і євро.

Так, стодоларовий "американець" подорожчає 2,81 пункт. А Євро перелетить через "психологічну позначку", досягнувши позначки в 34 грн (+18,6).

Курс валют в Україні 1 грудня буде таким:

100 доларів – 2849,62 грн;

100 євро - 3414,56 грн.

Українців розоряють драконівськими податками, кому приходять "листи щастя" і що робити: "близько двох тисяч гривень..."

Під кінець року жителів України змушують платити податки з підприємств, яких навіть не існує.

"Листи щастя" від фіскальної служби з повідомленнями про заборгованості, як ФОП, почали отримувати люди, які не ведуть бізнес.

Так, Олена Кощієнко із Запоріжжя розповіла, що отримала ДФС звісточку з вимогою заплатити в казну 35,5 тисячі гривень і загрозою примусового стягнення. Одержувач вирушила розбиратися в місцеве відділення податкової служби, там жінці повідомили, ніби вона з 1994 року зареєстрована, як підприємець, і тепер прийшов час платити за рахунками. Їх не збентежив той факт, що за 26 років до цього про ФОП ніхто не згадував.

Олена Кощієнко додала, що в податковій відмовляють заявляти в поліцію і пропонують свою допомогу, проте вимагають сплатити мінімальну суму.

"Це близько двох тисяч гривень. І там шість заяв. Тобто я пишу заяву, проплачую мінімальний податок, і так шість разів", - обурилася мешканка Запоріжжя.

Повний локдаун в Україні з 23 грудня: Степанов зробив термінову заяву

У МОЗ не планують продовжувати карантин вихідного дня.

Як розповів глава відомства Максим Степанов В ефірі, про попередні результати карантину вихідного дня можна буде судити вже цього тижня, а його остаточні результати будуть видні наступного. Міністр зазначив, що тенденція до зменшення динаміки зараження вже помітна, проте обмеження за фактом почали діяти не відразу після введення, адже в перші вихідні їх мало хто дотримувався.

Однак, зараз міністерство не планує подавати пропозицію про продовження карантину вихідного дня, зазначив Степанов. Він не став уточнювати, з чим пов'язане таке рішення.

Крім того, глава МОЗ прокоментував чутки про введення повного локдауну з 23 грудня по 15 січня. Степанов підкреслив, що ніякі дати ще не узгоджені.

При цьому він підкреслив, що Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності на китайський вірус до лютого.

Вісконсін останнім з ключових штатів підтвердив перемогу Байдена після перерахунку голосів

В американському штаті Вісконсін влада завершила перерахунок голосів у двох округах Мілуокі і Дейн і підтвердила перемогу демократа Джозефа Байдена. Документ про це підписав голова виборчої комісії штату Енн Джейкобс.

Губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс підтвердив результати виборів у США, так він сертифікував перемогу демократа Джозефа Байдена. Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні я виконую мій обов'язок і сертифікую підсумки виборів 3 листопада і, як це потрібно федеральним і законодавством штату, підписав свідоцтво про затвердження списку вибірників для обраних президента Джозефа Байдена і віце-президента Камали Харріс", - наголошується в повідомленні губернатора, який представляє Демократичну партію.

Нагадаємо, прихильники Путіна завили через перемогу Байдена.

Як повідомляла Politeka, Байден пообіцяв покарати Путіна.

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