В Минздраве не планируют продлять карантин выходного дня

Как рассказал глава ведомства Максим Степанов в эфире «Украина 24», о предварительных результатах карантина выходного дня можно будет судить уже на этой недель, а его окончательные результаты будут видны на следующей. Министр отметил, что тенденция к уменьшению динамики заражения уже заметна, однако ограничения по факту начали действовать не сразу после введения, ведь в первые выходные их мало кто соблюдал.

Однако, сейчас министерство не планирует подавать предложение о продлении карантина выходного дня, отметил Степанов. Он не стал уточнять, с чем связано такое решение.

Кроме того, глава МОЗ прокомментировал слухи о введении полного локдауна с 23 декабря по 15 января. Степанов подчеркнул, что никакие даты еще не согласованы.

«У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика. У нас был адаптивный карантин, мы его ввели летом, и он у нас действовал до 9 ноября. Это понятное решение, я был одним из авторов, когда в зависимости от ситуации в регионах есть определенные ограничения. Но с одним "но". Очень важно, чтобы эти ограничения выполнялись с начала до конца», - заявил министр.

Он добавил, что в конце концов этот вид карантина сработал, однако не был достаточно эффективным.

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