Доллар «выкрутит руки» гривне, НБУ резко изменил курс валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 1 декабря сделает больно гривне, Национальный банк даст «зеленый свет» доллару и евро.

Так, стодолларовый «американец» подорожает 2,81 пункт. А евро перелетит через «психологическую отметку», достигнув отметки в 34 грн (+18,6).

Курс валют в Украине 1 декабря будет таким:

100 долларов – 2849,62 грн;

100 евро – 3414,56 грн.

Украинцев разоряют драконовскими налогами, кому приходят "письма счастья" и что делать: "Около двух тысяч гривен и..."

Под конец года жителей Украины заставляют платить налоги с предприятий, которых даже не существует.

"Письма счастья" от Фискальной службы с уведомлениями о задолженностях, как ФЛП, начали получать люди, не ведущие бизнес.

Так, Елена Кощиенко из Запорожья рассказала, что получила ГФС весточку с требованием заплатить в казну 35,5 тысячи гривен и угрозой принудительного взыскания. Получатель отправилась разбираться в местное отделение налоговой службы, там женщине сообщили, будто она с 1994 года зарегистрирована, как предприниматель, и теперь пришло время платить по счетам. Их не смутил тот факт, что за 26 лет до этого о ФЛП никто не вспоминал.

Елена Кощиенко добавила, что в налоговой отговаривают заявлять в полицию и предлагают свою помощь, однако требуют оплатить минимальную сумму.

"Это около двух тысяч гривен. И там шесть заявлений. То есть я пишу заявление, проплачиваю минимальный налог, и так шесть раз", - возмутилась жительница Запорожья.

Полный локдаун в Украине с 23 декабря: Степанов сделал срочное заявление

В Минздраве не планируют продлять карантин выходного дня.

Как рассказал глава ведомства Максим Степанов в эфире, о предварительных результатах карантина выходного дня можно будет судить уже на этой недель, а его окончательные результаты будут видны на следующей. Министр отметил, что тенденция к уменьшению динамики заражения уже заметна, однако ограничения по факту начали действовать не сразу после введения, ведь в первые выходные их мало кто соблюдал.

Однако, сейчас министерство не планирует подавать предложение о продлении карантина выходного дня, отметил Степанов. Он не стал уточнять, с чем связано такое решение.

Кроме того, глава МОЗ прокомментировал слухи о введении полного локдауна с 23 декабря по 15 января. Степанов подчеркнул, что никакие даты еще не согласованы.

При этом он подчеркнул, что Украине необходим трехнедельный локдаун. Это поможет сбалансировать рост заболеваемости на китайский вирус до февраля.

Висконсин последним из ключевых штатов подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

В американском штате Висконсин власти завершили пересчет голосов в двух округах Милуоки и Дейн и подтвердили победу демократа Джозефа Байдена. Документ об этом подписал глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс подтвердил результаты выборов в США, так он сертифицировал победу демократа Джозефа Байдена. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я выполняю мой долг и сертифицирую итоги выборов 3 ноября и, как это требуется федеральным и законодательством штата, подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - отмечается в сообщении губернатора, который представляет Демократическую партию.

Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.

Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.

Также Politeka писала, что бабки Путина ополчились против выборов в США, видео.