Под конец года жителей Украины заставляют платить налоги с предприятий, которых даже не существует

Как стало известно Politeka.net, "письма счастья" от Фискальной службы с уведомлениями о задолженностях, как ФЛП, начали получать люди, не ведущие бизнес. Журналисты программы "Сегодня" на телеканале "Украина" сообщают о новой схеме.

Год подходит к концу, и физическим лицам-предпринимателям нужно традиционно платить единый социальный взнос. Этот специальный налог подразумевает целый комплекс платежей, которые направляются в Фонд страхования по безработице и Пенсионный фонд.

Елена Кощиенко из Запорожья рассказала, что получила ГФС весточку с требованием заплатить в казну 35,5 тысячи гривен и угрозой принудительного взыскания. Получатель отправилась разбираться в местное отделение налоговой службы, там женщине сообщили, будто она с 1994 года зарегистрирована, как предприниматель, и теперь пришло время платить по счетам. Их не смутил тот факт, что за 26 лет до этого о ФЛП никто не вспоминал.

Доказать свою непричастность оказалось очень сложно, ведь в регистрационном центре документы "потерялись" из-за срока давности. Даже если удастся найти данные в архивах, просто так украинцам их не выдают. Адвокат Михаил Ильяшев объяснил, что нужно идти к правоохранителям и подавать заявление:

"В этом случае будет стоять вопрос об уголовной ответственности государственного регистратора, который это сделал".

Елена Кощиенко добавила, что в налоговой отговаривают заявлять в полицию и предлагают свою помощь, однако требуют оплатить минимальную сумму.

"Это около двух тысяч гривен. И там шесть заявлений. То есть я пишу заявление, проплачиваю минимальный налог, и так шесть раз", - возмутилась жительница Запорожья.

Напомним, новые зарплаты обернутся ударом, украинцам придется платить повышенные налоги: "С 1 января..."

Как сообщала Politeka, доход украинцев обложили новым драконовским налогом, кому придется платить

Также Politeka писала, что налоговые открыли новую охоту на украинцев, по три штрафа на семью: "Совсем беда..."