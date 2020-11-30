Нова дружина знаменитого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк відверто розповіла про свою хворобу
Днями Гірняк зізналася, що погано себе почуває, тому якийсь час не буде з'являтися в соцмережах. Як повідомляє Politeka.net, тепер вона повернулася в Instagram і вирішила розповісти, що ж з нею сталося.
"Ці 4 дні були для мене не простими...Що сталося? Моя ліва нирка вирішила мені злегка потріпати нерви, нила і нила, а я вирішила не нити в мережі... і пропала, зробивши "інста-детокс", - написала Гірник.
Вона зізналася, що у неї просто «закінчився ресурс» на соцмережі.
Примітно, що виходжував свою дружину не сам Остапчук: вона вирушила до мами.
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"І поки я лежала у мами, смачно їла і дивилася серіали, ви писали мені, підтримували і хвилювалися. І ось назріло питання...?? А що робити, ось якщо накотила біль/смуток? Хочете / готові їх зі мною розділяти або все ж "інста-детокс" саме воно?",- поцікавилася вона у своїх передплатників.
Остапчук не пройшов повз цю посаду і відзначився в коментарях.
"Ти мій найсильніший боєць", - написав він.
У коментарях багато передплатників підтримали Гірняк і побажали їй одужання. А деякі поділилися і власними теоріями на рахунок її самопочуття.
"А вас випадково не тягне на солоненьке?",- написав один з них.
Нагадаємо, у Володимира Остапчука після публічної перепалки нової дружини з колишньою здали нерви.
Як повідомляла Politeka, розбірки між дружинами Володимира Остапчука набирають обертів, спливла правда про розлучення.
Також Politeka писала, що нова дружина Остапчука втомилася мовчати і видала скандальні деталі про життя з ведучим.