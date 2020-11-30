"Ці 4 дні були для мене не простими"

Нова дружина знаменитого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк відверто розповіла про свою хворобу

Днями Гірняк зізналася, що погано себе почуває, тому якийсь час не буде з'являтися в соцмережах. Як повідомляє Politeka.net, тепер вона повернулася в Instagram і вирішила розповісти, що ж з нею сталося.

"Ці 4 дні були для мене не простими...Що сталося? Моя ліва нирка вирішила мені злегка потріпати нерви, нила і нила, а я вирішила не нити в мережі... і пропала, зробивши "інста-детокс", - написала Гірник.

Вона зізналася, що у неї просто «закінчився ресурс» на соцмережі.

Примітно, що виходжував свою дружину не сам Остапчук: вона вирушила до мами.

"І поки я лежала у мами, смачно їла і дивилася серіали, ви писали мені, підтримували і хвилювалися. І ось назріло питання...?? А що робити, ось якщо накотила біль/смуток? Хочете / готові їх зі мною розділяти або все ж "інста-детокс" саме воно?",- поцікавилася вона у своїх передплатників.

Остапчук не пройшов повз цю посаду і відзначився в коментарях.

"Ти мій найсильніший боєць", - написав він.

У коментарях багато передплатників підтримали Гірняк і побажали їй одужання. А деякі поділилися і власними теоріями на рахунок її самопочуття.

"А вас випадково не тягне на солоненьке?",- написав один з них.

Нагадаємо, у Володимира Остапчука після публічної перепалки нової дружини з колишньою здали нерви.

Як повідомляла Politeka, розбірки між дружинами Володимира Остапчука набирають обертів, спливла правда про розлучення.

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