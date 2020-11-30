Новая жена знаменитого украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно рассказала о своей болезни
На днях Горняк призналась, что плохо себя чувствует, поэтому какое-то время не будет появляться в соцсетях. Как сообщает Politeka.net, теперь она вернулась в Инстаграм и решила рассказать, что же с ней случилось.
«Эти 4 дня были для меня не простыми...Что случилось? Моя левая почка решила мне слегка потрепать нервишки, ныла и ныла, а я решила не ныть в сети... и пропала, сделав: «инста -детокс», - написала Горняк.
Она призналась, что у нее попросту «закончился ресурс» на соцсети.
Примечательно, что отхаживал свою жену не сам Остапчук: она отправилась к маме.
Пленительная "невеста" Харламова вывалила бюст из декольте, прижавшись к инструменту: "Хорошая стойка"
Заплаканная Тодоренко поделилась личным горем, кадры рыданий: «Очень жаль, что Влад…»
Резко помолодевшая Лолита с огромным декольте покорила сеть, Полякова в восторге: "Ты как тростинка!"
Украинка с 13-м размером бюста еле вместила всю свою красоту в "золотом" декольте: "Действительно притягательны"
«И пока я лежала у мамы, вкусно ела и смотрела сериалы, вы писали мне, поддерживали и волновались. И вот назрел вопрос...?? А что делать, вот если накатила боль/грусть? Хотите/готовы их со мной разделять или все же «инста-детокс» самое оно?», - поинтересовалась она у своих подписчиков.
Остапчук не прошел мимо этого поста и отметился в комментариях.
«Ты мой самый сильный боец», - написал он.
В комментариях многие подписчики поддержали Горняк и пожелали ей выздоровления. А некоторые поделились и собственными теориями на счет ее самочувствия.
«А вас случайно не тянет на солененькое?», - написал один из них.
Напомним, у Владимира Остапчука после публичной перепалки новой жены с бывшей сдали нервы.
Как сообщала Politeka, разборки между женами Владимира Остапчука набирают обороты, всплыла правда о разводе.
Также Politeka писала, что новая жена Остапчука устала молчать и выдала скандальные детали о жизни с ведущим.