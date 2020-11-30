"Эти 4 дня были для меня не простыми"

Новая жена знаменитого украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно рассказала о своей болезни

На днях Горняк призналась, что плохо себя чувствует, поэтому какое-то время не будет появляться в соцсетях. Как сообщает Politeka.net, теперь она вернулась в Инстаграм и решила рассказать, что же с ней случилось.

«Эти 4 дня были для меня не простыми...Что случилось? Моя левая почка решила мне слегка потрепать нервишки, ныла и ныла, а я решила не ныть в сети... и пропала, сделав: «инста -детокс», - написала Горняк.

Она призналась, что у нее попросту «закончился ресурс» на соцсети.

Примечательно, что отхаживал свою жену не сам Остапчук: она отправилась к маме.

«И пока я лежала у мамы, вкусно ела и смотрела сериалы, вы писали мне, поддерживали и волновались. И вот назрел вопрос...?? А что делать, вот если накатила боль/грусть? Хотите/готовы их со мной разделять или все же «инста-детокс» самое оно?», - поинтересовалась она у своих подписчиков.

Остапчук не прошел мимо этого поста и отметился в комментариях.

«Ты мой самый сильный боец», - написал он.

В комментариях многие подписчики поддержали Горняк и пожелали ей выздоровления. А некоторые поделились и собственными теориями на счет ее самочувствия.

«А вас случайно не тянет на солененькое?», - написал один из них.

Напомним, у Владимира Остапчука после публичной перепалки новой жены с бывшей сдали нервы.

Как сообщала Politeka, разборки между женами Владимира Остапчука набирают обороты, всплыла правда о разводе.

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука устала молчать и выдала скандальные детали о жизни с ведущим.