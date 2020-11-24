Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука высказала все, что думает о его бывшей возлюбленной Елене Войченко

Как передает Politeka.net, Кристина Горняк выложила в сторис "Инстаграм" резкое видеообращение, в котором осудила соперницу. Новая избранница Остапчука призналась, что около года хранила молчание, но теперь ее терпение лопнуло.

"Я держала нейтралитет в этой ситуации, меня она не касалась - это развод двух людей. Я долго молчала, но устала, когда нарушают границы, поливают грязью, когда в твою сторону незаслуженно летит много негативной информации ", - объяснила девушка.

Горняк рассказала, что в своих сообщениях, адресованных Владимиру, Елена всячески обзывала ее, используя нецензурные слова. Более того, бывшая жена ведущего писала подписчикам, что Кристина якобы бесплодная. Но последней каплей стали высказывания Войченко в программе "Світське життя", будто новая возлюбленная уговаривала Остапчука уйти из семьи.

"Я не писала Владимиру "давай решай", "определяйся" и все остальное, что ты говоришь в этих сообщениях. А также ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода, что я не уводила у тебя мужа", - подчеркнула Кристина. - "Прошу тебя перестать собирать про меня сплетни, додумывать про меня истории, давать оценочные суждения. Пожалуйста, перестань лезть в мою жизнь".

Напоследок Кристина пожелала Елене встретить достойного мужчину и найти с ним новое счастье.

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