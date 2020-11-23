Новая жена телеведущего Владимира Остапчука устала молчать и рассказала, что терпела от экс-супруги возлюбленного около года

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина Горняк записала видеообращение, в котором по полочкам разложила конфликт с экс-женой телеведущего Еленой Войченко.

«Больше года я держала нейтралитет по поводу этой ситуации, потому что меня это не касалось, это развод двоих людей. Но я устала, потому что, когда нарушают твои личные границы, когда тебя обливают грязью, когда в твою сторону летит очень много негативной информации незаслуженно, наступает момент, когда нужно защищаться», - начала Кристина длинный рассказ.

Она решила обратиться напрямую к Лене, добавив, что не собирается идти на передачи, а выскажется у себя в сторис. Кристина отмечает, что на протяжении года ее отношений с Владимиром Елена называет ее оскорбительными и матерными словами. Жить ей приходится, чувствуя постоянный негатив и клевету от бывшей возлюбленного.

«Я это все терпела. Наверное, потому что я думала, что тебе сложно и нелегко из-за развода», - добавила женщина.

По словам Горняк, Войченко писала личные сообщения ее подписчикам о том, что Кристина «бесплодная проститутка». Кроме этого, Елена и ее подруги писали спикерам, которые должны были выступать на мероприятиях, организованных Кристиной. Им говорили, что выступать на ее ивентах позорно.

«Я стерпела многое и не собиралась это все комментировать», - отметила женщина, добавив, что решилась на откровения после очередного интервью Елены.

Напомним, что война Остапчука с экс-женой набирает обороты, ведущий обнародовал скандальные детали: «Конкретный шантаж».

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