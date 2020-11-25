Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который воюет в информационном пространстве с бывшей женой Еленой, рассказал об угрозах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир записал видео, в котором рассказал, что от скандала с Еленой Войченко, в первую очередь, страдают их общие дети и его новая жена Кристина Горняк.

«Мне очень неприятно, что во всю эту историю была втянута Кристина, потому что она во всем этом не виновата, не причастна. Я и моя бывшая жена это прекрасно знаем. Но она получает негатив в свою сторону, вся эта грязь ее тоже касается», - объяснил он.

Остапчук рассказал, что в личные сообщения Кристине уже пишут прямые угрозы. Он добавил, что за свою жизнь получал огромное количество угроз и шантажа, так как он публичный человек.

«Если угрожаете – будете иметь дело со мной. Я вас лично порву. Услышали?», - заявил Остапчук.

Напомним, что экс-жена телеведущего дала несколько интервью, в которых вновь стала говорить об их отношениях, детях и изменах Владимира. Кристина Горняк, которая долгое время хранила молчание, записала целое видеообращение, в котором рассказала, что Елена ее регулярно обзывает и делает гадости. Остапчук же продолжает утверждать, что Елена препятствует его общению с детьми.

Напомним, что война Остапчука с экс-женой набирает обороты, ведущий обнародовал скандальные детали: «Конкретный шантаж».

Как сообщала Politeka, разборки между женами Владимира Остапчука набирают обороты, всплыла правда о разводе: "Я долго молчала...".

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука устала молчать и выдала скандальные детали о жизни с ведущим.