Американська модель Ебігейл Речфорд подражнила шанувальників, примірявши облягаючий наряд з декольте

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих роликах Речфорд постає перед шанувальниками в чорному облягаючому топі з екстремальним декольте, яке ледь витримує тиск її значних «бомб». При цьому образ красуня вирішила доповнити бездоганним макіяжем і пов'язкою на голові.

Однак шанувальників при цьому модель, яка рекламує нижню білизну, чомусь вирішила позбавити від можливості захопитися фігурою, розмістивши ролик в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників чуттєвим чином в чорному мереживі.

Популярна модель кілька років працює з чоловічими журналами, знімається для глянцю, дає інтерв'ю і продовжує займатися успішною рекламою мереживної білизни й піжам. Дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності й сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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