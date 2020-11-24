Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников чувственным образом в черном кружеве

Популярная модель несколько лет работает с мужскими журналами, снимается для глянца, дает интервью и продолжает заниматься успешной рекламой кружевного белья и пижам. Девушка прославилась благодаря привлекательной внешности и смелым образам. Она не стесняется своего тела, поэтому в Инстаграм делится лучшими фото из своих последних работ.

На фан-аккаунтах активно поддерживают Эби, поэтому также показывают ее смелые образы и делятся мнением по поводу увиденного. К примеру одно из последних фото, на котором Рэтчфорд позирует в черных кружевах и чулках с подвязками, немало порадовало фолловеров.

Из-за тонкой ткани модель смогла прикрыть достоинства лишь частично, что и стало причиной бурной реакции в сети.

«Любите своих близнецов и такие роскошные волосы; Навсегда одержим тобой 😍; Желаю и тебе отличного дня, Эбигейл 😊🙌🏻☀️; Богиня❤️❤; Удивительно 🤩❤; Ты тоже умеешь интриговать, Эбигейл! Выглядит великолепно! 😜; Как всегда самое зрелищное и ослепительное и потрясающее, чувственное и красивое, умеет интриговать😍; Красиво 🤍✨🤍; Прекрасная моя любовь❤️😘; Как всегда потрясающе 😍».

Мы также писали, что Эби после длительного перерыва и отсутствия активности в социальной сети Инстаграм начала снова делиться яркими фото из своих лучших фотосессий. Тем временем на фан-аккаунтах появляются кадры из более ранних фотосессий Рэтчфорд, а также ее личных селфи, которые она публиковала в Стори.

На одном из пикантных кадров девушка позировала в крошечном белье с леопардовым принтом и удивила размерами лифчика, который оказался маловат для шестого размера бюста. Так, девушка выглядела очень привлекательно в белье не по размеру, а также сеточке черного цвета с креплением на талии.

Эби оставила длинные локоны распущенными, а также дополнила свой образ в тон бикини золотыми массивными кольцами-браслетами.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"

<