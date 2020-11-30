Відома українська травесті-діва Монро розповіла про те, що її сильно засмутило
Шоувумен поділилася новим постом про свої переживання в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зірка зізналася, що часто звертає увагу на грубі, негативні коментарі про себе. Так, напередодні одна з глядачок дорікнула Монро в тому, що та своїми частими ефірами заробляє на шанувальниках.
"І знаєте, я засмутилася...Не тому що, вона не права або рахувати чужі гроші - жлобство...я засмутилася через те, що так і не навчилася заробляти і вигідно продавати себе. Звучить вульгарно, але так зрозуміліше", - зізналася діва.
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Вона зазначила, що це проблема цілого покоління.
"Покоління нищебродів і голодранців. Це не образа, а голий факт. Нас не навчили поводитися з грошима... і в цьому ніщебродном стані ти починаєш ненавидіти всіх, хто, як тобі здається, гребе бабло лопатою... періодично на мене накочує подібний стан...і тут же мені стає соромно за себе-ніщебродку", - відверто написала Монро.
Вона додала, що розуміє, що невміння заробити на ту чи іншу річ – тільки її проблеми, і вона буде намагатися працювати над цим.
Знаменитість також поділилася новим домашнім фото. На ньому Монро позує в розкішному золотому халатику, з ідеальною укладанням і яскравим макіяжем з акцентом на очі.
Шанувальники багато в чому погодилися з її думками в коментарях.
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