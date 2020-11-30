Известная украинская травести-дива Монро рассказала о том, что ее сильно расстроило

Шоувумен поделилась новым постом о своих переживаниях в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звезда призналась, что часто обращает внимание на грубые, негативные комментарии о себе. Так, накануне одна из зрительниц упрекнула Монро в том, что та своими частыми эфирами зарабатывает на поклонниках.

«И знаете, я расстроилась...Не потому что, она не права или считать чужие деньги - жлобство…Я расстроилась из-за того, что так и не научилась зарабатывать и выгодно продавать себя. Звучит пошловато, но так понятнее», - призналась дива.

Она отметила, что это проблема целого поколения.

«Поколения нищебродов и голодранцев. Это не оскорбление, а голый факт. Нас не научили обращаться с деньгами… И в этом нищебродном состоянии ты начинаешь ненавидеть всех, кто, как тебе кажется, гребет бабло лопатой… Периодически на меня накатывает подобное состояние…И тут же мне становится стыдно за себя – нищебродку», - откровенно написала Монро.

Она добавила, что понимает, что неумение заработать на ту или иную вещь – только ее проблемы, и она будет стараться работать над этим.

Знаменитость также поделилась новым домашним фото. На нем Монро позирует в роскошном золотом халатике, с идеальной укладкой и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники во многом согласились с ее мыслями в комментариях.

Напомним, неугомонная травести-дива Монро решилась показать себя без прикрас и фильтров.

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