Украинская травести-дива Монро пообещала предстать перед фолловерами настоящей и без фильтров

Как сообщает Politeka.net , соответствующий пост появился на странице Монро в соцсети. Так, известная травести-дива припомнила былую популярность коллажей и эффектов в стиле "винтаж", поэтому решила в честь старых времен сделать фото в таком же стиле.

"Я помню, как же были популярны коллажи из нескольких фото и различные фильтры под винтаж. Сейчас все типа натуральное, но десяток текстур, чтобы кожа сияла и обязательно непринужденная поза, типа случайно камера схватила момент. Тренды делают нашу жизнь рамочной, хотя везде транслируют свободу от рамок и стереотипов", - написала Монро.

На фоне этого травести-дива решила выйти в прямой эфир к фолловерам без фильтров и абсолютно настоящей.

"Но в наших прямых эфирах выходного дня на YouTube все по-настоящему и без фильтров. Поэтому присоединяйтесь завтра, в субботу с 20:00 и в воскресенье с 14:00. Похихикаем", - написала она.

На опубликованных кадрах Монро позирует в ярком красочном платье, традиционно с очень ярким макияжем и в пикантных позах.

Пользователи соцсети порадовались выходу Монро в эфир и отметили, что она всегда умеет поднять настроение.

"Готовим хорошее настроение", "Красавица! Искренне восхищаюсь! Многим женщинам у Вас учиться и учиться", "Ждем", "Моя любимая курочка", - пишут в комментариях.

Напомним, неугомонная травести-дива Монро в "Леопарде" покрутила ягодицами под ламбаду: "полный экстаз".

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