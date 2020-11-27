Украинская травести-дива Монро пообещала предстать перед фолловерами настоящей и без фильтров
"Я помню, как же были популярны коллажи из нескольких фото и различные фильтры под винтаж. Сейчас все типа натуральное, но десяток текстур, чтобы кожа сияла и обязательно непринужденная поза, типа случайно камера схватила момент. Тренды делают нашу жизнь рамочной, хотя везде транслируют свободу от рамок и стереотипов", - написала Монро.
На фоне этого травести-дива решила выйти в прямой эфир к фолловерам без фильтров и абсолютно настоящей.
"Но в наших прямых эфирах выходного дня на YouTube все по-настоящему и без фильтров. Поэтому присоединяйтесь завтра, в субботу с 20:00 и в воскресенье с 14:00. Похихикаем", - написала она.
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На опубликованных кадрах Монро позирует в ярком красочном платье, традиционно с очень ярким макияжем и в пикантных позах.
Пользователи соцсети порадовались выходу Монро в эфир и отметили, что она всегда умеет поднять настроение.
"Готовим хорошее настроение", "Красавица! Искренне восхищаюсь! Многим женщинам у Вас учиться и учиться", "Ждем", "Моя любимая курочка", - пишут в комментариях.
Напомним, неугомонная травести-дива Монро в "Леопарде" покрутила ягодицами под ламбаду: "полный экстаз".
Также Politeka писала, что безумная Монро изменилась до неузнаваемости и взбудоражила откровением.