Известная травести-дива Монро в праздничном наряде показала свое новогоднее настроение

Украинская шоувумен поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Монро призналась, что в этом году решила не дожидаться даже начала зимы, и уже сейчас занялась подготовкой дома к Новому году.

«Я еще на прошлой неделе ходила и думала, нужно достать новогодние украшения и впустить в дом праздник. Согласитесь, сейчас острая потребность в положительных новостях, во внимании, в заботе и гирлянды, блестящие шары и прочая новогодняя мишура привнесут в наши жизни тот нужный элемент надежды, что следующий год будет чуть-чуть лучше», - написала травести-дива.

Она также призналась, что уже сейчас ей хочется подарков, оливье и селедки под шубой.

«И подарков уже хочется... И оливье... Может шубу сварганить? Точно, метнусь только за селедкой», - добавила артистка.

В качестве иллюстрации к своему посту Монро поделилась атмосферным фото. На нем артистка позирует на фоне небольшой елочки. Дерево уже украшено игрушками и голубыми огоньками, а под ним можно заметить коробки с подарками.

Сама Монро также примерила праздничный образ. На ней короткое вечернее платье синего цвета с необычным золотым отливом. Дополняют образ роскошная укладка, вечерний макияж и золотистые туфли на шпильке. Красотка присела на пол, вытянув одну ногу вперед и уперевшись в колено другой ноги.

Поклонники в комментариях с готовностью поддержали идею звезды.

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