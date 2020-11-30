Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна продемонстрували свою любов до матері

Зворушливе домашнє відео з Лізою і Гаррі Галкіним з'явилося на одній з фан-сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як діти намагаються догодити знаменитій співачці. Так, Ліза вирішила зробити мамі красиву зачіску.

"Мамо, давай я тобі зроблю зачіску, можна?", - цікавиться дівчинка.

Отримавши згоду від Пугачової, малятко починає "працювати" з її волоссям. Однак, її братові ця затія припала не до душі.

"Не треба! Я думаю, що мама і так красива була", - обурився хлопчик.

Однак, Ліза закінчила свою зачіску і сама оцінила її як "красиву".

Пізніше на кадрах можна побачити як Гаррі, мабуть намагаючись теж порадувати маму, наводить порядок в будинку.

"Працівник", - коментує старання сина Галкін.

Шанувальники сімейства активно коментують відео.

"Яка любов до мами, розумниця Лізочка, і Гарі теж захотів щось мамі зробити від великої любові, Алла Борисівна дуже розумна жінка і живе на старості як зовсім молода, і їй дають сили і діти і Максим звичайно, а Максим дуже хороший чоловік і батько", "Ох, Гаррі, як він любить маму", "такі хороші. Ревнує", - пишуть люди.

Нагадаємо, у мережі обговорюють передбачувану маму Лізи Галкіної, дуже схожі: "Це не Пугачової діти".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін захопився вмілими ручками Пугачової і схопився за камеру.

Також Politeka писала, що Пугачова показала любов до підрослого сина, Галкін може пишатися.