Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина продемонстрировали свою любовь к матери

Трогательное домашнее видео с Лизой и Гарри Галкиными появилось на одной из фан-страниц российского звездного семейства в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как дети стараются угодить знаменитой певице. Так, Лиза решила сделать маме красивую прическу.

«Мама, давай я тебе сделаю прическу, можно?», - интересуется девочка.

Получив согласие от Пугачевой, малышка начинает «работать» с ее волосами. Однако, ее брату эта затея пришлась не по душе.

«Не надо! Я думаю, что мама и так красивая была», - возмутился мальчик.

Однако, Лиза закончила свою прическу и сама оценила ее как «красивую».

Позже на кадрах можно увидеть как Гарри, видимо стараясь тоже порадовать маму, наводит порядок в доме.

«Работник», - комментирует старания сына Галкин.

Поклонники семейства активно комментируют видео.

«Какая любовь к маме, умница Лизочка, и Гари тоже захотел что то маме сделать от большой любви, Алла Борисовна очень умная женщина и живёт на старости как совсем молодая, и ей дают силы и дети и Максим конечно, а Максим очень хороший муж и отец», «Ох, Гарри, как он любит маму», «Такие хорошие. Ревнует», - пишут люди.

Напомним, в сети обсуждают предполагаемую маму Лизы Галкиной, очень похожи: "Это не Пугачевой дети".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин восхитился умелыми ручками Пугачевой и схватился за камеру.

Также Politeka писала, что Пугачева показала любовь к подросшему сыну, Галкин может гордиться.