Британська супермодель Демі Роуз вразила шанувальників розкішною фігурою в тісному купальнику

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

Так, Роуз позує перед дзеркалом в рожевих штанях і тісному купальнику, демонструючи пишні форми в різних позах. У якийсь момент красуня наближає камеру і натягує і без того тісну білизну.

При цьому своїх шанувальників Роуз обдаровує неймовірною і милою посмішкою. Однак можливості їх що-небудь сказати вона позбавила-кадри були розміщені в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", похвалилася пишним бюстом в спортивному топі.

Дівчина є гордою володаркою шостого розміру бюста, який показує при будь-якому зручному випадку і не приховує навіть в самій закритому одязі, розстібаючи гудзики або блискавку на кофтинках. Оскільки раніше Демі вважала, що виглядає товсто і негарно, вона намагалася заховати фігуру.

Роуз потрапила в лікарню, намагаючись фанатично скинути зайве і заробивши розлад харчової поведінки. Лише через кілька років вона зважилася змінити своє життя і зрозуміла, що її бюст не повинен був бути прихованим.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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