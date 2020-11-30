Британська супермодель Демі Роуз вразила шанувальників розкішною фігурою в тісному купальнику
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.
Так, Роуз позує перед дзеркалом в рожевих штанях і тісному купальнику, демонструючи пишні форми в різних позах. У якийсь момент красуня наближає камеру і натягує і без того тісну білизну.
При цьому своїх шанувальників Роуз обдаровує неймовірною і милою посмішкою. Однак можливості їх що-небудь сказати вона позбавила-кадри були розміщені в каруселі Stories.
"Аж гидко": Молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів
Кухар в міні і декольте до пупка дала спеку у фіналі "Танців з зірками": "Голлівуд відпочиває"
"Це жах": "Холостячка" Мішина жорстко підколола одного з учасників шоу, "примірявши" його обличчя
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", похвалилася пишним бюстом в спортивному топі.
Дівчина є гордою володаркою шостого розміру бюста, який показує при будь-якому зручному випадку і не приховує навіть в самій закритому одязі, розстібаючи гудзики або блискавку на кофтинках. Оскільки раніше Демі вважала, що виглядає товсто і негарно, вона намагалася заховати фігуру.
Роуз потрапила в лікарню, намагаючись фанатично скинути зайве і заробивши розлад харчової поведінки. Лише через кілька років вона зважилася змінити своє життя і зрозуміла, що її бюст не повинен був бути прихованим.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер