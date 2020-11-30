Британская супермодель Деми Роуз впечатлила поклонников роскошной фигурой в тесном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

Так, Роуз позирует перед зеркалом в розовых штанах и тесном купальнике, демонстрируя пышные формы в разных позах. В какой-то момент красотка приближает камеру и натягивает и без того тесное белье.

При этом своих поклонников Роуз одаривает невероятной и милой улыбкой. Однако возможности их что-либо сказать она лишила – кадры были размещены в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась пышным бюстом в спортивном топе.

Девушка является гордой обладательницей шестого размера бюста, который показывает при любом удобном случае и не скрывает даже в самой закрытой одежде, расстегивая пуговицы или молнию на кофточках. Так как раньше Деми считала, что выглядит толсто и некрасиво, она старалась спрятать фигуру.

Роуз попала в больницу, пытаясь фанатично сбросить лишнее и заработав расстройство пищевого поведения. Лишь спустя несколько лет она решилась изменить свою жизнь и поняла, что ее бюст не должен был быть скрытым.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике