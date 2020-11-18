Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась пышным бюстом в спортивном топе

Девушка является гордой обладательницей шестого размера бюста, который показывает при любом удобном случае и не скрывает даже в самой закрытой одежде, расстегивая пуговицы или молнию на кофточках. Так как раньше Деми считала, что выглядит толсто и некрасиво, она старалась спрятать фигуру.

Роуз попала в больницу, пытаясь фанатично сбросить лишнее и заработав расстройство пищевого поведения. Лишь спустя несколько лет она решилась изменить свою жизнь и поняла, что ее бюст не должен был быть скрытым. Уже после лечения девушка прекратила сидеть на диетах.

Теперь она всегда демонстрирует всю себя в откровенных нарядах, заявляя о том, что принимает себя такой, какой она есть и ей комфортно в своем теле. На фото видно, что модель выглядит соблазнительно даже в черном топе после тренировок.

«Мне очень нравится, кажется шикарно; 🔥Самый невероятный образ; Слова не могут описать вас, но числа могут 10000/10 🤯🔥; мне кажется, это даже страстно🔥😘; Красиво 💞💞; снова эта девушка с ягодами😌❤️; Ммммм💦💦💦; Обязательно хочу попробовать! 😍; Совершенная красота ❤️; У тебя лучшее тело на планете 😋🍑».

Мы также писали, что девушка любит показывать тело во всей красе, поэтому редко скрывает бюст от взглядов поклонников. Даже на красной дорожке, посещая какое-либо мероприятие, Деми блистает в прозрачных платьях, открытых нарядах без белья или слишком коротких юбках.

Роуз комплексовала из-за фигуры в детстве, но со временем поняла, что шестой размер бюста скорее достоинство, нежели недостаток. Потому всегда балует фанатов в Инстаграм кадрами, на которых она в крошечных лифчиках, едва скрывающих бюст. На фото, как видно, Роуз знает, чем поражать поклонников.

Деми появилась в белых брюках с множеством вырезов на бедрах и показала грудь в нюдовом лифе на тонких завязках.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике