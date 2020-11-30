Їх виявилося дуже багато

Найбагатша співачка України Камалія показала розширений склад своєї сім'ї, про який багато хто не знав раніше

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона вирішила привітати шанувальників зі Всесвітнім днем домашніх тварин, показавши своїх власних вихованців.

"Зі Всесвітнім днем домашніх тварин!! Дуже шкода, що не можу вмістити в пост всіх членів нашої домашньої звірячої сім'ї. А ще сьогодні День сексу, але це вже зовсім інша історія", - написала співачка.

Вона поділилася фотографіями деяких своїх вихованців. Серед них виявився білий дог, мініатюрний шпіц, кінь, папуга і орел. Однак, насправді тварин у Камалії набагато більше.

Шанувальники тут же відреагували на пост співачки, буквально засипавши її захопленими смайликами і лайками.

Відзначимо, що сама Камалія до цього розповідала, що тримає у себе чотирьох коней, чотирьох собак породи босерон, білого дога, тибетську вівчарку, померанських шпіців, той-пуделя і пудель-шпіца, двох котів, шиншилу, великого білого папугу, безліч кроликів, рибок, а також єнота і сову. Очевидно, що співачка дуже любить тварин, адже деяких зі своїх улюбленців вона забирала з притулку або рятувала в дикій природі.

Зірка живе зі своїм чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром і дочками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою.

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