Найбагатша співачка України Камалія показала розширений склад своєї сім'ї, про який багато хто не знав раніше
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона вирішила привітати шанувальників зі Всесвітнім днем домашніх тварин, показавши своїх власних вихованців.
"Зі Всесвітнім днем домашніх тварин!! Дуже шкода, що не можу вмістити в пост всіх членів нашої домашньої звірячої сім'ї. А ще сьогодні День сексу, але це вже зовсім інша історія", - написала співачка.
Вона поділилася фотографіями деяких своїх вихованців. Серед них виявився білий дог, мініатюрний шпіц, кінь, папуга і орел. Однак, насправді тварин у Камалії набагато більше.
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Шанувальники тут же відреагували на пост співачки, буквально засипавши її захопленими смайликами і лайками.
Відзначимо, що сама Камалія до цього розповідала, що тримає у себе чотирьох коней, чотирьох собак породи босерон, білого дога, тибетську вівчарку, померанських шпіців, той-пуделя і пудель-шпіца, двох котів, шиншилу, великого білого папугу, безліч кроликів, рибок, а також єнота і сову. Очевидно, що співачка дуже любить тварин, адже деяких зі своїх улюбленців вона забирала з притулку або рятувала в дикій природі.
Зірка живе зі своїм чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром і дочками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою.
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