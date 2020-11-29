Самая богатая певица Украины Камалия рассказала о беде, которая случилась с ее мужем

Как известно, артистка замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Именно благодаря их впечатляющему семейному состоянию она и считается самой богатой певицей Украины. Однако, недавно с ее мужем случилась неприятность. Как сообщает Politeka.net, об этом Камалия рассказала в своем Инстаграм.

Певица напомнила о мошенниках, которые в августе попались на масштабном хищении денег у клиентов банка. По ее словам, недавно аферисты вернулись и теперь снова используют данные украинцев для кражи их денег.

«Буквально вчера это случилось с моим мужем, когда какие-то девушки под видом сотрудников Альфабанка позвонили ему с телефонов «Киевстар» и пытались его обмануть», - рассказала звезда.

Впрочем, ее супруг не попался на уловку, а сразу связался со своим менеджером по банковскому счету, который подтвердил, что у него нет дефицита на балансе.

«Я подумала, что должна поделиться этим с вами, как остерегаться таких фальшивых звонков», - подчеркнула Камалия.

Она также поинтересовалась, как компании собираются бороться с такими мошенниками и защищать личные данные украинцев.

Также певица поделилась снимком своего мужа с мобильным телефоном, который явно кому-то звонит.

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