Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, заявила о премьере

Известно, что звезда переболела китайским вирусом, сообщает Politeka.net. После полного выздоровления артистка сразу же занялась работой.

В своем Инстаграм артистка объявила, что в скором времени ожидается премьера ее нового клипа. Певица показала некоторые кадры ролика в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Камалия не так сильно болела, поэтому у нее и энергии побольше. Ее держали-держали, а недели через две она уже все - "пошла во всю"", - прокомментировал Захур.

Звезда предстала в блестящем платье с очень смелым декольте, из которого выпрыгивал бюст. Красотке сделали макияж с акцентом на пухлые губы и пышные ресницы.

"Друзья, уже в пятницу состоится премьера моего нового ароматного клипа. А как мы его снимали, смотрите в сюжете", - говорится в сообщение.

Стоит отметить, что звезда устроила горячие танцы в компании молодых красавцев прямо на столе.

К слову, название работы пока неизвестно.

За 15 минут пост собрал более 500 просмотров и немного комментариев.

"Жду с нетерпением премьеру клипа. Уверена, это будет🔥🔥🔥", "Моя старшая сестра", - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Камалия опубликовала снимок, на котором ей всего 16 лет. Светлые волосы, накрашенные ресницы и милая улыбка - кажется звезда практически не изменилась с того времени, хотя уже прошло 27 лет.

Ранее сообщалось, что Камалия призналась, что в раннем возрасте над ней чуть не надругалась компания неадекватных парней. По словам Камалии, на нее напали в подъезде дума, когда она приехала навестить свою тетю, но она сумела за себя постоять, ударив их, а затем позвонив в звонки квартир.

Напомним, самая богатая певица Украины показала себя и мужа после лечения в Германии: «Спасибо, дорогой…».

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