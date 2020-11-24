Самая богатая певица Украины Камалия после тяжелой болезни сразила наповал горячим образом

Как стало известно, звезда готовится к выпуску нового сингла в ближайшее время. По этому случаю Камалия делится со своими поклонниками интригующими тизерами. Как сообщает Politeka.net, новым фото певица поделилась в своем Инстаграм.

На фото артистка предстала в роскошном образе роковой соблазнительницы. На ней белое платье с запахом, крупным поясом и свободными рукавами. Главной изюминкой образа стало глубокое декольте певицы, в котором видно даже очертание ее белья. Камалия дополнила образ романтичной прической с собранными вверх и слегка растрепанными волосами.

«Уже в пятницу премьера моего «вкусного» сингла Кофе», - подписала кадр певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«такой образ красивый у вас», «Красивая женщина», «Вы прекрасны», «Энергичная, трудолюбивая, талантливая, Вы мотиватор для многих», «Ох это секси по взрослому», «Божественно красива. Бог наделил Вас неземной красотой. Супер!», «Красотка и добрейший человечек», «Какая неземная красота», «Никогда так не ждала клипа Камалии, как сейчас! Вот что коронавирус натворил. Открыл совсем с другой стороны вас, Камалия», - пишут люди.

Отметим, что ранее 43-летня певица вместе со всей семьей переболела китайским вирусом. После этого ее муж, 65-летний миллиардер Мохаммад Захур решил, что им нужно обследоваться в немецкой клинике и пройти необходимые оздоровительные процедуры.

Напомним, самая богатая певица Украины после болезни поразила новым видео, забравшись на стол: "Пошла во всю...".

Как сообщала Politeka, беда случилась с самой богатой певицей Украины, что произошло: «Начала кричать и…».

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала себя и мужа после лечения в Германии: «Спасибо, дорогой…».