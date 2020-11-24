Самая богатая певица Украины Камалия после тяжелой болезни сразила наповал горячим образом
Как стало известно, звезда готовится к выпуску нового сингла в ближайшее время. По этому случаю Камалия делится со своими поклонниками интригующими тизерами. Как сообщает Politeka.net, новым фото певица поделилась в своем Инстаграм.
На фото артистка предстала в роскошном образе роковой соблазнительницы. На ней белое платье с запахом, крупным поясом и свободными рукавами. Главной изюминкой образа стало глубокое декольте певицы, в котором видно даже очертание ее белья. Камалия дополнила образ романтичной прической с собранными вверх и слегка растрепанными волосами.
«Уже в пятницу премьера моего «вкусного» сингла Кофе», - подписала кадр певица.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«такой образ красивый у вас», «Красивая женщина», «Вы прекрасны», «Энергичная, трудолюбивая, талантливая, Вы мотиватор для многих», «Ох это секси по взрослому», «Божественно красива. Бог наделил Вас неземной красотой. Супер!», «Красотка и добрейший человечек», «Какая неземная красота», «Никогда так не ждала клипа Камалии, как сейчас! Вот что коронавирус натворил. Открыл совсем с другой стороны вас, Камалия», - пишут люди.
Отметим, что ранее 43-летня певица вместе со всей семьей переболела китайским вирусом. После этого ее муж, 65-летний миллиардер Мохаммад Захур решил, что им нужно обследоваться в немецкой клинике и пройти необходимые оздоровительные процедуры.
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