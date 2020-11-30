Их оказалось очень много

Самая богатая певица Украины Камалия показала расширенный состав своей семьи, о котором многие не знали раньше

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она решила поздравить поклонников со Всемирным днем домашних животных, показав своих собственных питомцев.

«Со Всемирным днём домашних животных!! Очень жаль, что не могу вместить в пост всех членов нашей домашней звериной семьи. А ещё сегодня День секса, но это уже совсем другая история», - написала певица.

Она поделилась фотографиями некоторых своих питомцев. Среди них оказался белый дог, миниатюрный шпиц, лошадь, попугай и орел. Однако, на самом деле животных у Камалии намного больше.

Поклонники тут же отреагировали на пост певицы, буквально засыпав ее восторженными смайликами и лайками.

Отметим, что сама Камалия до этого рассказывала, что держит у себя четырех коней, четырех собак породы босерон, белого дога, тибетскую овчарку, померанских шпицов, той-пуделя и пудель-шпица, двух котов, шиншиллу, большого белого попугая, множество кроликов, рыбок, а также енота и сову. Очевидно, что певица очень любит животных, ведь некоторых из своих любимцев она забирала из приюта или спасала в дикой природе.

Звезда живет со своим мужем – миллиардером Мохаммадом Захуром и дочками-близняшками Мирабеллой и Арабеллой.

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