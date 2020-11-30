Знаменитий український танцюрист Влад Яма після фіналу "Танців з зірками" показав, як насолоджувався відпочинком в Дубаї зі своєю сім'єю

Як пише Politeka.net, хореограф поділився новим постом у своєму Instagram.

Як відомо, не так давно, перед спільним виступом на паркеті з однією з конкурсанток Юлією Саніною, Яма літав відпочивати з дружиною лілією і сином Лео. Відразу після повернення він травмував руку під час танцю.

Хореограф вирішив докладніше розповісти про свою подорож.

"Ні, я не хвалюся здоровою рукою за день до травми) це наші перші спроби катання на падлборді. Спочатку "відгребли" трохи від берега. Потім, незважаючи на невелику хвилю, встати у мене вийшло з першого разу. (Ліля боялася трохи більше, але теж змогла!) Коли почав вироблятися на камеру - миттєво впав", - написав артист.

Він поділився відповідним фото, на якому вони з дружиною і сином сидять на паблборді.

За словами танцюриста, на цьому їхні пригоди тільки почалися: течія віднесла їх у бік іншого готелю.

"А ось звідти, вже сидячи на колінах і з 20-кілограмовим пасажиром гребти було куди складніше. Хоча фізичне навантаження, особливо в такій красі, тільки в радість", - зізнався Яма.

Його шанувальники коментують пост артиста.

"Влад, занадто багато про руку. Ви тиснете на жалість? Не зрозумію", "Ехх, ми на човнику каталися...", "Красиві і щасливі!", "Яка ж позитивна у вас сім'я! Дай Бог щастя на довгі роки!",- пишуть люди.

Нагадаємо, суперфінал "Танців з зірками" здивував несподіваними поворотами: хто переміг.

Як повідомляла Politeka, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що розкішна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" вразила довжиною ніг.