Старша сестра знаменитої світської левиці Кім Кардашьян Кортні показала примірку відвертої сукні

Нові знімки з'явилися на сторінці моделі і зірки американських реаліті-шоу в Instagram, пише Politeka.net.

На фото можна побачити, як Кортні приміряє розкішну сукню в підлогу з блискучої тканини, темно-золотистого відтінку. Так, на першому знімку стиліст поправляє глибоке декольте вбрання, яке майже повністю розкриває груди Кардашьян. Сама Кортні при цьому стоїть і смиренно чекає, коли закінчиться робота з костюмом.

Можна помітити, що її образ також доповнює розкішний макіяж очей із золотистою аплікацією.

Кортні також показала процес самої фотосесії і поділилася знімком, на якому стоїть в півоберта, демонструючи плавний вигин спини і вражаючу п'яту точку в обтягуючій сукні.

Шанувальники зірки прийшли в захват від її гламурного образу і буквально засипали Кортні компліментами. Всього за годину її пост набрав понад 300 тисяч лайків.

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На фото Кортні позує в купальнику тілесного кольору, сидячи біля краю басейну. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся зібрала назад. Красуня похвалилася засмаглим тілом, яке виглядає бездоганно.

Нагадаємо, фігуриста Кортні Кардашьян в "невидимому" бікіні влаштувала сеанс спокушання біля басейну.

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