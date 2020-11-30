Старшая сестра знаменитой светской львицы Ким Кардашьян Кортни показала примерку откровенного платья

Новые снимки появились на странице модели и звезды американских реалити-шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото можно увидеть, как Кортни примеряет роскошное платье в пол из блестящей ткани, темно-золотистого оттенка. Так, на первом снимке стилист поправляет глубокое декольте наряда, которое почти полностью раскрывает грудь Кардашьян. Сама Кортни при этом стоит и смиренно ждет, когда закончится работа с костюмом.

Можно заметить, что ее образ также дополняет роскошный макияж глаз с золотистой аппликацией.

Кортни также показала процесс самой фотосессии и поделилась снимком, на котором стоит в пол-оборота, демонстрируя плавный изгиб спины и впечатляющую пятую точку в обтягивающем платье.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее гламурного образа и буквально засыпали Кортни комплиментами. Всего за час ее пост набрал более 300 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Кардашьян показала себя на отдыхе.

На фото Кортни позирует в купальнике телесного цвета, сидя у края бассейна. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы собрала назад. Красотка похвасталась загорелым телом, которое выглядит безупречно.

Напомним, фигуристая Кортни Кардашьян в "невидимом" бикини устроила сеанс соблазнения у бассейна.

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян приспустила шелковый халатик и заставила мужчин глотать слюнки.

Также Politeka писала, что 40-летняя Ким Кардашьян в купальнике дала фору младшей сестре, кадры соблазна.