Учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вже "назбирала" 500 тисяч фоловерів та з радістю поділилась цією новиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мішиної у соцмережі.

Так, українська "холостячка" опублікувала стильне чорно-біле фото, на якому вона позує у білому костюмі та широко посміхається.

"Любі мої, ви можете собі уявити велику міську площу, заповнену людьми ?! Це ми з вами, хоч ми і розкидані по різних містах і навіть країнах, я знаю, як ви вмієте об'єднуватися, і знаю, що нас з вами об'єднують одні цінності: віра в любов, чисте серце і пристрасть до життя! Сьогодні нас 500 000!!!" - повідомила Мішина.

Своїх фоловерів "холостячка" назвала великою родиною та подякувала всім як за підтримку, так і за критику.

"Пишіть, яку цінність для себе бачите на моїй сторінці, щоб я знала, як можу стати ще кориснішою! Обіймаю і безмежно дякую", - написала вона.

"Ви - сильна і мудра жінка. За вами приємно і цікаво спостерігати. Шикарне фото", "Ти мотиватор, ти класна. Я тобою захоплююсь", "Обожнюю вас як актрису і дивлюсь "Холостячку". Думаю, в житті ви гарна і щира людина", "Ну яка ж гарна", "З тобою, Ксю, тому що надихаєш", "Неперевершена, сильна і щира", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

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Як писала Politeka, що розпалена "Холостячка" Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.