Популярна українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників новим образом з коротким волоссям

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим фото у своєму Instagram.

На знімку Полякова показала зблизька свій новий образ, який вона засвітила ще напередодні. Великим сюрпризом для багатьох шанувальників стала нова зачіска співачки. Так, на фото вона постала з коротким волоссям, зачесаним вгору і закріпленим у вигляді трохи неохайного «гребінця».

Доповнюють образ співачки масивні сережки, макіяж зі стрілками і темна помада на губах.

"Фотосесія! Обожнюю!",- підписала знімок Полякова.

Вона також уточнила, що її знімала відома фотограф Соня Плакидюк.

Шанувальники Полякової сильно здивовані її новим образом і бурхливо обговорюють його в коментарях.

"Брови вирішують все", "Тут схожа на Гвен Стефані", "дівчина неймовірної краси", "Прям не впізнати! Прикольно", "несподівано", "Офігеть, несподіване перетворення", "такою і залишайся!", "Просто Барбі", "Мадонна", "Нічого собі! Ось це краса. Ви перевершили саму себе", "це перука?", "Фу поверніть ту Олю яка була", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Полякова показала новий знімок.

Уточнимо, що на фотографії видно зблідлу Олю Полякову в шкіряному вбранні, обдаровуючи шанувальників «крижаним» поглядом. Серед лакнувших виявилася фотограф Соня Плакидюк, яка написала " це можна витримати?", а також Екс-Nikita Анастасія Кумейко.

Нагадаємо, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "На Аліну Гросу схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.