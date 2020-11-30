Американська фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників, красиво уклавши пишні форми в спортивний наряд

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.

Так, підрум'янена Чері сіла на диван в спортивному вбранні, елегантно поглядаючи в кадр. Саму фотографію вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченого.

«Ох, які очі... супер виглядаєш», «Божественна красуня», «чарівний вигляд», «ти просто бездоганно виглядаєш», «вау, ось це ти красоточка», «виглядаєш відпадно», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома фітнес-модель Ана Чері показала себе, хвалячись новим образом.

На кадрах красуня позує в топі й штанях. Чері залишила волосся розпущеним, а стояла поруч з різдвяною ялинкою. Красуня спочатку показала на камеру п'яту точку, а після цього і пружні груди. Відео вийшло дуже цікавим і спокусливим.

"Це банан? Цей набір-банани", - написала Чері під кадрами.

Шанувальники високо оцінили вигляд кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях. Фанати захоплювалися неймовірною фігурою кумира, а також бездоганним обличчям красуні.

Нагадавши, рум'яна Ана Чері продемонструвала пружне тіло, здавивши принади топом

А ще Politeka писала, що Ана Чері ледве втримала свою соковиту "спокусу" в приспущеному топіку

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері показала свої "пироги" в непристойній маєчці без ліфчика