Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя, хвастаясь новым образом

На кадрах красотка позирует в топе и штанах. Чери Оставила волосы распущенными, а стояла рядом с рождественской елкой. Красотка сначала показала на камеру пятую точку, а после этого и упругую грудь. Видео получилось очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это банан? Этот набор - бананы", - написала Чери под кадрами.

Фанаты поставили под роликом более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

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"Не могу дождаться! Люблю волосы!", "Просто непреодолимо", "Всегда прекрасна моя милая Ана Чери", "Всегда красивая .. люблю волосы", "Ты очень милая", "Так удивительно жарко", "Сладкая крошка", "Люби свой фронт", "Омг, я молюсь, чтобы они были в 2XL!", "моя любовь очень-очень красивая-красивая девушка", "Безупречно потрясающая", "Вы невероятны и неудержимы".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Ана Чери сверкнула роскошной фигуркой в милых шортиках.

Девушка сидела на кровати, собрав волосы. Она была одета в короткий топик на застежке и шорты с высокой посадкой. Костюм выгодно подчеркнул достоинства фигуры девушки. Чери решила добавить огоньку, расстегнув топ, засветив свой сочный бюст.

Напомним, румяная Ана Чери продемонстрировала упругое тело, сдавив прелести топом

А еще Politeka писала, что Ана Чери еле удержала свой сочный "соблазн" в приспущенном топике

Также Politeka сообщала, что Ана Чери показала свои "пироги" в непристойной маечке без лифчика