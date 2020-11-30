Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников, красиво уложив пышные формы в спортивный наряд

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя в Instagram.

Так, подрумяненная Чери уселась на диван в спортивном наряде, элегантно посматривая в кадр. Саму фотографию она никак не подписала, хотя ее поклонники буквально «сошли с ума» от увиденного.

«Ох, какие глаза… супер выглядишь», «божественная красотка», «волшебный вид», «ты просто безупречно выглядишь», «вау, вот это ты красоточка», «выглядишь отпадно», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Ана Чери показала себя, хвастаясь новым образом.

На кадрах красотка позирует в топе и штанах. Чери Оставила волосы распущенными, а стояла рядом с рождественской елкой. Красотка сначала показала на камеру пятую точку, а после этого и упругую грудь. Видео получилось очень интересным и соблазнительным.

"Это банан? Этот набор - бананы", - написала Чери под кадрами.

Поклонники высоко оценили вид кумира, о чем говорит происходящее в комментариях. Фанаты восхищались невероятной фигурой кумира, а также безупречным лицом красотки.

Напомним, румяная Ана Чери продемонстрировала упругое тело, сдавив прелести топом

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