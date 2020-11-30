Відома російська ведуча Анфіса Чехова показала вражаючу фігуру в синьому купальнику

Зірка поділилася сонячними фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Зараз красуня відпочиває в спекотному Дубаї, насолоджуючись сонцем і розкішними басейнами.

На нових знімках Чехова позує на тлі місцевих пейзажів у вельми спокусливому образі. На ній злитий синій купальник з глибоким вирізом, який дозволяє ведучій продемонструвати свої пишні форми, а також легка біла сорочка, яку Анфіса накинула на плечі.

"В нашу гавань заходили кораблі. У нас в готелі є власний причал для яхт, і працівники готелю мріють, що одного разу тут пришвартується гігантська яхта Абрамовича. Кажуть, вона тут поміститься", - написала ведуча.

Вона підкреслила, що їй дуже подобається ця поїздка, а особливо – готель, в якому вона оселилася.

Шанувальники ведучої активно коментують її пост. При цьому в коментарях звернули увагу на те, що зірка помітно схудла.

"Годі худнути", "Шикарно виглядаєте", "на Бузову схожа", "Шейха поїхала шукати чи що, в Росії криза", "не та вже Анфіса, та й не Анфіса вона!", "Анфіса! Принадність, як хороша, благообразна!", "Мрія будь-якого чоловіка", "запаморочлива фігура!", "Навіщо стільки себе в купальниках?",- пишуть люди.

Нагадаємо, томна Чехова вразила соковитими вигинами в купальнику біля басейну: "по загару на афро тягнеш".

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