Известная российская ведущая Анфиса Чехова показала впечатляющую фигуру в синем купальнике

Звезда поделилась солнечными фото с отдыха на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сейчас красотка отдыхает в жарком Дубае, наслаждаясь солнцем и роскошными бассейнами.

На новых снимках Чехова позирует на фоне местных пейзажей в весьма соблазнительном образе. На ней слитный синий купальник с глубоким вырезом, который позволяет ведущей продемонстрировать свои пышные формы, а также легкая белая рубашка, которую Анфиса накинула на плечи.

«В нашу гавань заходили корабли. У нас в отеле есть собственный причал для яхт, и работники отеля мечтают, что однажды здесь пришвартуется гигантская яхта Абрамовича. Говорят, она здесь поместится», - написала ведущая.

Она подчеркнула, что ей очень нравится эта поездка, а в особенности – отель, в котором она поселилась.

Поклонники ведущей активно комментируют ее пост. При этом в комментариях обратили внимание на то, что звезда заметно похудела.

«Хватит худеть», «Шикарно выглядите», «На Бузову похожа», «Шейха поехала искать что ли, в России кризис», «Не та уже Анфиса, да и не Анфиса она!», «Анфиса! Прелесть, как хороша, благообразна!», «Мечта любого мужчины», «Умопомрачительная фигура!», «Зачем столько себя в купальниках?», - пишут люди.

Напомним, томная Чехова сразила сочными изгибами в купальнике у бассейна: "По загару на афро тянешь".

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